Clamoroso a Cerveteri: Di Chiara lascia la panchina dei verdazzurri - Terzo Binario News

Bosco e Granieri i possibili successori

Terremoto in casa del Cerveteri: il tecnico Stefano Di Chiara lascia la squadra, dimettendosi dopo un incontro accesso con la dirigenza. Quest’ultima non avrebbe gradito l’atteggiamento della squadra nella gara persa in Coppa Italia contro il Ladispoli.

Una sconfitta che, considerando i valori, ci può anche stare ma che Iurato non ha digerito. Per il successore dell’allenatore di Ostia Lido, arrivato ad agosto, ci sono due nomi tra i papabili: Pietro Bosco e Tonino Graniero, entrambi in passato alla guida dei rossoblù in Eccellenza.

L’allenamento del pomeriggio non sarà diretto dal nuovo coach, che arriverà domani e che dovrà preparare al meglio il debutto interno con il Civitavecchia, un match subito in salita.