"Civitavecchia Zona Rossa": la richiesta di un lettore - Terzo Binario News

A occhio può sembrare una richiesta bizzarra ma un lettore spiega perché Civitavecchia dovrebbe essere dichiarata zona rossa ossia totalmente isolata fintanto che il contagio da Coronavirus non sarà sotto controllo.

“Che nessuno dica: non sapevamo! Ho scritto anche al sindaco di Santa Marinella e all’opposizione. Facciano una valutazione seria. Se dopo la valutazione scientifica si decide di non fare la zona rossa io sarò il primo a gioire. Ma se non riusciamo a contenere il contagio, qualcuno ne dovrà rispondere”.

Il testo della lettera: “Carissimo Presidente, sono un dirigente del Ministero dell’Istruzione e abito a Santa Marinella, dove, come lei certamente sa, i casi insieme con la vicina Civitavecchia sono in percentuale tra i più alti della Regione. Da settimane sto comunicando sui social l’esperienza di Nerola chiedendo che anche da noi venga istituita la zona rossa. (Rsa, snodi ferroviari, autostradali, il porto, l’ospedale sono cluster potenziali) Nessuno mi ha scoltato. Ho anche scritto al sindaco.Mi appello a lei, proprio oggi che apprendo con felicità, la fine con successo della zona rossa di Nerola. Confido nel suo ascolto e nella sua buona volontà. Avvii un’indagine e valuti l’opportunità di dichiarare zona rossa anche i nostri comuni. Prima che sia troppo tardi! La prego!!!”