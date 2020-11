Civitavecchia, Usb: "Positivo tavolo al Mise, ora Tedesco attivi confronto locale permanente" - Terzo Binario News

“La USB Civitavecchia esprime un convinto apprezzamento per l’incontro organizzato dai presidenti delle Commissioni “attività produttive” e “trasporti” della Regione Lazio – Tidei e Patanè – incentrato sul tema della crisi produttiva e occupazionale di Civitavecchia. Una iniziativa molto importante, che ha avuto certamente il merito di riprendere il filo di una discussione che da diversi mesi si era andato purtroppo perdendo”. Questo quanto riferito in una nota.

“Accogliamo quindi con soddisfazione quanto annunciato nel corso dell’audizione dalla sottosegretaria Todde, circa la prossima apertura al Mise di un tavolo dedicato alla specifica situazione del territorio. Un risultato non scontato, per un impegno diretto del Governo che riteniamo di grande significato”.

“Le migliaia di posti di lavoro che in passato garantiva il polo energetico stanno via via scomparendo, i traffici portuali si riducono ulteriormente, mentre l’importante settore delle crociere avrà forse bisogno di anni per tornare ai livelli precedenti. Lo stesso per il commercio. Occorre quindi programmare un nuovo sviluppo, in una logica integrata, con scelte coerenti e indirizzate alla sostenibilità, senza dover continuamente rincorrere progetti inquinanti e di scarsa portata occupazionale. Per questo è importante il tavolo al MISE, dal quale, anche tramite un Contratto d’area o altri strumenti similari, può sicuramente venire un aiuto in termini di maggiore competitività del territorio, attrazione di nuovi investimenti e sviluppo di impresa”.

“Occorre però che il territorio faccia la sua parte. In tal senso chiediamo al Sindaco di farsi promotore di un confronto permanente su questi temi anche a livello locale, per dar modo alla città di elaborare una propria idea di futuro. Senza una discussione vera fra tutti gli attori coinvolti e una progettualità condivisa non si va infatti da nessuna parte. Si tratta di un passaggio ineludibile”.

“Spesso, con buone ragioni, ci si lamenta di quanto la città abbia subito uno sviluppo eterodiretto, fondato su scelte calate dall’alto. A fronte di una crisi così dura e profonda, è allora il momento di dimostrare se questa comunità ha davvero la voglia, la forza e la capacità di realizzare una alternativa convincente, per l’oggi e per il domani”.