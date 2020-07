Civitavecchia: uomo trovato morto in casa - Terzo Binario News

La vittima è un 74enne, i conoscenti non avevano più sue notizie

I conoscenti non avevano più sue notizie. Preoccupati, hanno chiamato i soccorsi. Così i vigili del fuoco di Civitavecchia – intorno alle 12 di giovedì 30 luglio – sono intervenuti in via dei Ligustri, zona Casaletto Rosso. Una volta forzata la la finestra sono entrati in casa dove hanno trovato, riverso sul pavimento, il corpo senza vita di un 74enne di nazionalità austriaca.

I pompieri, successivamente, hanno agevolato l’ingresso nell’abitazione agli agenti del commissariato di zona e del medico, che ha constatato il decesso.

Sul posto anche la Polizia Scientifica.