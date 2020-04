Civitavecchia, UniAgraria: opposizione all'attacco - Terzo Binario News

I consiglieri UniAgraria PEPE Erminio, GODANI Stefano, BORGI Maria Assunta, TIRANTI Davide, nella loro veste e nel pieno esercizio delle proprie funzioni istituzionali DIFFIDANO i vertici e contestualmente presentano RICHIESTA DI CONVOCAZIONE DEL CDA.

“Al presidente ai sensi dell’articolo 8, la convocazione di apposito consiglio d’amministrazione da tenersi, dato il carattere d’urgenza e la situazione di pandemia, in video presenza così come previsto dal vigente DPCM 17 marzo 2020, n. 18, nei termini previsti dalle norme statutarie, per deliberare il seguente ordine del giorno:

“CONTESTAZIONE AL SIG. DE PAOLIS DANIELE DI RIPETUTA VIOLAZIONI DELL’ARTICOLO 5 COMMA 10 LETTERA “E” DELLO STATUTO, CONTESTAZIONE DELLA PERDITA DEL DIRITTO DI ELETTORATO ATTIVO e PASSIVO con CONTESTUALE DECADENZA DALLA CARICA DI PRESIDENTE – ADOZIONE PROVVEDIMENTI CONSEGUENZIALI”. Con riserva di adozione di ogni altra iniziativa, in sede civile e penale, nei confronti della persona (o delle persone) ritenute responsabili di violazioni perseguibili.

I consiglieri PEPE Erminio GODANI Stefano BORGI Maria Assunta TIRANTI Davide