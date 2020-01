Civitavecchia, un successo la Befana a Vela - Terzo Binario News

di Michela Nunnari

Grande successo per la befana a vela; trentasei barche alla boa di partenza.

Giornata di sole con numerosi salti di vento che non hanno consentito a tutti i regatanti di tagliare il traguardo. Primo in classifica in tempo reale per la sezione’ regata” il Grand Soleil 48, Luduan2.0. Il Comet 41S Wing Song si è classificato primo nella categoria ‘veleggiata”. Il ricavato della manifestazione è stato devoluto interamente alla Lega del Filo D’Oro, Onlus particolarmente attiva nel supportare ragazzi gravemente disabili. La manifestazione è stata organizzata dal Circolo Nautico Riva di Traiano, la Lega Navale di Civitavecchia e l’Associazione Chiave di Violino.