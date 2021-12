Civitavecchia, un aperitivo solidale in aiuto ai randagi e alla Guardia Zoofila Nogra - Terzo Binario News

Questo Natale facciamo regali anche ai “quattrozampe” meno fortunati. Un modo potrebbe essere quellod i partecipare, il 16 dicembre al il bar Italia, dalle ore 17:30, all’aperitivo solidale proposto dalla Guardia Zoofila Nogra. Durante l’evendo sarà effettuata anche la raccolta pappe. Alle ore 18 ci saranno interventi del NOGRA e della signora Anita De Cesaris dell’associazione “Amore Randagio” che porterà ospiti pelosi del rifugio.

“Cogliamo l’occasione per sensibilizzare i partecipanti alla realtà del volontariato – dicono dal Nogra -, nonché la fatica, il grande impegno e grande soddisfazione e amore che si celano dietro ai nostri servizi. Il ricavato verrà utilizzato per acquistare un’auto di servizio per il NOGRA e parte per sostenere l’associazione “Amore Randagio”. Chiediamo cortesemente a chi interessato di prenotare al numero 3292095753, per dare al Bar un numero indicativo di partecipanti”.