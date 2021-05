Civitavecchia, torna l'appuntamento con Città in Danza - Terzo Binario News

Sabato 29 maggio torna l’appuntamento con CITTÀ IN DANZA©, la manifestazione nazionale UISP dedicata alla danza, articolata in un circuito di manifestazioni regionali, nelle quali vengono selezionate coreografie che avranno diritto alla partecipazione alla rassegna finale a livello nazionale. Allo scopo di incentivare e favorire lo studio e le attività di danza, sono previsti per ogni genere, premi e riconoscimenti alle coreografie, assegnati da una commissione composta da figure

altamente professionalizzate e di comprovata competenza: Alex Imburgia, Vittorio Padula e Fabrizio Santi.

Il Città in Danza rappresenta la prima manifestazione sportiva organizzata dalla Uisp dall’inizio della pandemia, che permetterà il ritorno alle gare ufficiali degli allievi e delle allieve di ben sette associazioni di Civitavecchia: Acsd Ballet Center, Acsd Opera, Asd Dance Studio, Asd Talent Company, Asd Urban Style, Asd Wild Eagles, SSD Lude.

Con questo primo evento vogliamo iniziare un graduale percorso di ripresa di tutte le attività sportive del nostro comprensorio – dichiara il Presidente della Uisp Civitavecchia, Simone Assioma, ed il Città in Danza ci permetterà di dimostrare all’opinione pubblica che la pratica dello sport in sicurezza, rispettando i protocolli anti-Covid, è possibile. Inoltre la manifestazione sarà il nostro modo per rendere omaggio ad un’icona del mondo della danza, Carla Fracci.

Come Amministrazione Comunale siamo felici di supportare queste manifestazioni – dichiara il Delegato allo Sport del Comune di Civitavecchia, Matteo Iacomelli, porgendo i migliori auguri alle associazioni iscritte alla manifestazione. Con questa iniziativa sono lieto di constatare come il mondo

sportivo cittadino non si sia perso d’animo nonostante il lungo periodo di stop imposto dai vari DPCM, e manifestazioni come questa promossa dalla Uisp ci fanno ben sperare per il prossimo futuro.

In ossequio ai protocolli in materia, l’accesso all’impianto sarà permesso ai soli atleti partecipanti

accompagnati dai propri tecnici. Per coloro che volessero seguire la manifestazione è prevista una

diretta streaming sulla pagina facebook Uisp Civitavecchia.