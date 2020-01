Civitavecchia, torna la luce su corso Centocelle e al Bricchetto - Terzo Binario News

C’è anche l’illuminazione pubblica tra le priorità che l’assessorato ai Lavori Pubblici sta affrontando in questi giorni. Numerosi gli interventi effettuati ed in corso d’opera: contestualmente alla rimozione delle luminarie, è stata restituita la funzionalità dei lampioni di corso Centocelle.

Il Sindaco Ernesto Tedesco, che aveva ricevuto la segnalazione di alcuni commercianti della zona, ha voluto ringraziare Pino Ferri per la solerte risposta degli uffici. Luci accese anche in via del Bricchetto. In questo caso è Massimo Boschini ad esprimere soddisfazione: “La restituzione della visibilità notturna corona l’opera di riqualificazione complessiva cui l’amministrazione ha potuto dar vita nelle settimane scorse, per la quale si ringraziano gli assessorati coinvolti, cioè Lavori Pubblici ed Ambiente, e la Csp. Altri interventi simili avranno luogo nelle prossime settimane”.