Civitavecchia, Tidei (Iv): cordoglio per scomparsa Giancarlo Panico - Terzo Binario News

“Le brutte notizie in questo 2020 sembrano non avere mai fine. Ho appreso con profonda tristezza la notizia della scomparsa di Giancarlo Panico. Er Panichetto, come era conosciuto da tutti a Civitavecchia, non è stato solo uno storico dipendente del Comune di Civitavecchia ma anche un indimenticabile personaggio noto in tutta la città per le sue passioni, dal calcio alla corsa, alla musica e all’intrattenimento. Dotato di innata umanità e simpatia, anche se non viveva più a Civitavecchia da tempo, è stato e resterà un personaggio molto caro alla nostra comunità”.

Lo dichiara, in una nota, la consigliera regionale Marietta Tidei (Italia Viva). “Mi auguro che l’Amministrazione comunale, a nome dell’intera città, saprà ricordarlo come meritava. Un abbraccio forte alla sua famiglia”. conclude Tidei.