Civitavecchia, Tedesco alla ministra Bellanova: "Mi aiuti con gli usi civici" - Terzo Binario News

Incontro in Capitaneria di Porto tra il Ministro alle Politiche agricole, Teresa Bellanova, e il Sindaco di Civitavecchia, Ernesto Tedesco.

Durante il colloquio, il capo dell’Amministrazione comunale ha voluto rappresentare all’esponente del governo Conte la problematica degli usi civici. “Ho voluto esporre al ministro Bellanova – spiega il primo cittadino – le peripezie kafkiane alle quali sono costretti i cittadini civitavecchiesi, con particolare riferimento alla drammatica situazione che investe chi vuole effettuare compravendite sul nostro territorio. Gli usi civici restano in effetti un problema anche per il porto, ed è tutto dire. Il ministro ci ha rassicurato sul fatto che si interesserà del problema: nei prossimi giorni dunque prenderò spunto da questo suo impegno per contattarla e verificare l’esistenza di possibili percorsi per giungere ad una veloce soluzione della problematica degli Usi civici. Ringrazio il comandante Vincenzo Leone”, ha concluso Tedesco “per aver ospitato il colloquio, dandomi la possibilità di raffigurare ai massimi livelli le istanze dei cittadini”.