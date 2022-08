Civitavecchia Summer Festival, la fresca comicità di Max Angioni conquista la Marina • Terzo Binario News

La serata di Ferragosto, con tanto di fuochi d’artificio finali, ha fatto da cornice ad una delle tappe del tour nazionale del comico Max Angioni, ”Miracolato”, nonché seconda data “big” del Civitavecchia Summer Festival. Il cartellone assemblato dal Comune che si conferma di grande attrattiva per il pubblico locale.

Nonostante il rischio di pioggia e il vento forte, il giovane comico ha conquistato letteralmente la folla che ha riempito la Marina, raccontando dei suoi inizi come animatore per feste di compleanno, passando per Zelig e Italia’s Got Talent fino ad arrivare a LOL, game show in cui si è trovato a fianco di grandi nomi della comicità italiana come Virginia Raffaele e Corrado Guzzanti e che l’ha definitivamente lanciato verso il successo.

Angioni ha uno stile fresco e giovanile, grazie al quale ha raccolto un bel pubblico, tra posti a sedere, che avevano un prezzo popolare di 5 euro, e i molti posti in piedi, gratuiti.

Stasera, un altro giovane fra gli artisti italiani più amati e talentuosi degli ultimi anni, a piazza della Vita arriva Irama.

Giulia Rutigliano