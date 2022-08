Civitavecchia Summer Festival, i fans di Noyz invadono la Marina • Terzo Binario News

Il concerto del rapper Narcos ha attirato un folto pubblico di ogni età e proveniente da tutto il comprensorio

Altro grande successo per il Civitavecchia Summer Festival, che ieri sera alla Marina ha ospitato il rapper romano Noyz Narcos.

All’anagrafe Emanuele Frasca, classe 1979 e in attività da 26 anni, Noyz è ormai un capo saldo per quanto riguarda la scena hardcore hip hop, con la sua caratteristica attitudine di “maledetto” che traspare dalle sue rime.

Il pubblico in fila (Fotoservizio di GIULIA RUTIGLIANO)

Noto per essere diretto e mai banale, o come si definisce lui stesso “una piaga per il sistema”, ieri sera non ha affatto deluso le aspettative, con un repertorio che ha messo tutti d’accordo, dai piccolissimi ai fan veterani.

Il rapper ha infatti portato sul palco alcuni brani del suo ottavo e ultimo album “Virus”, uscito nel dicembre 2021, insieme ad alcuni cavalli di battaglia come “In the panchine” che la folla ha cantato insieme a lui parola per parola.

Molto varia anche la partecipazione all’evento, che ha riunito ragazzi di ogni età provenienti da tutta la provincia di Roma, ma anche Viterbo, Grosseto ecc…. Alcuni di loro per, assicurarsi il posto sono stati in fila dalle 9 di ieri mattina, nonostante l’ingresso all’area del concerto non fosse previsto prima delle 19, avvenuto poi alle 20 per un ritardo dovuto al soundcheck.

Piazza della Vita si è riempita in poco tempo e alcune persone, rimaste fuori, si sono accalcate sulle transenne di fronte allo Chalet degli Eventi, in quanto l’area è stata chiusa per l’occasione.

Poco entusiasmo per l’opening act: il ventunenne romano Zyrtck, appartenente all’alternative rap, non ha saputo infatti coinvolgere la folla, cosa dovuta sicuramente alla grande differenza tra i due generi.

Ottima l’organizzazione dello spettacolo, unica pecca il food village che propone poche alternative – è l’hamburger a farla da padrone – a prezzi non competitivi, forse non adatti ai più giovani.

Oltre ai numerosi spettacoli previsti nel centro storico dal cartellone dell’estate civitavecchiese, stasera arriva alla Marina Enrico Brignano con il suo spettacolo “Ma…diamoci del tu”.

Giulia Rutigliano