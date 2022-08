Civitavecchia Summer Festival, ecco come cambia la viabilità • Terzo Binario News

In occasione del Summer Festival e del Natale di Civitavecchia, manifestazioni che copriranno un arco di tempo che va dall’11 al 26 agosto 2022, la Polizia Locale comunica che parcheggi, soste e viabilità subiranno cambiamenti rispetto alla disciplina quotidiana del resto dell’anno.

I cambiamenti interesseranno soprattutto viale Garibaldi, piazza della Vita e le strade limitrofe, al fine di consentire il regolare svolgimento degli eventi, nel pieno rispetto della sicurezza di tutti.

«Vista la rilevanza dell’evento che interesserà numerose vie e piazze anche con deviazioni del traffico veicolare» scrive tra l’altro il Comando della PL, «si invitano i cittadini alla massima collaborazione limitando l’utilizzo dei veicoli specialmente nelle zone limitrofe» alle manifestazioni.

“CIVITAVECCHIA SUMMER FESTIVAL 2022 – periodo 11-26 agosto 2022” e “NATALE DI CIVITAVECCHIA 2022 – 15 agosto 2022” le quali interesseranno viale Garibaldi, piazza della Vita e strade limitrofe, al fine di consentire il regolare svolgimento degli eventi in questione, si comunica agli utenti di non lasciare veicoli in sosta:

1. dalle ore 17:00 dei giorni 11 – 16 – 20 – 22 – 23 – 25 – 26 agosto 2022, fino a cessate esigenze dei giorni successivi, in:

◦ VIA SANTA FERMINA, lato Grosseto del tratto compreso tra viale Garibaldi e via Crispi.

◦ VIA BATTISTI, lato monte del tratto compreso tra via Toti e via Cialdi.

2. dalle ore 15:00 fino alle ore 24:00 del giorno 15 agosto 2022, e comunque fino a cessate esigenze del giorno 16 agosto 2022, in:

VIALE G. GARIBALDI, entrambi i lati del tratto compreso tra largo Plebiscito e largo Galli, inclusa l’area a monte tra via Santa Fermina e via G. Bruno: riservando la parte di parcheggio a monte (zona alberata), ricompresa tra l’Hotel Mediterraneo-viale Garibaldi-via Santa Fermina, ai veicoli a servizio delle persone disabili muniti di apposito contrassegno in corso di validità; che potranno percorrere la carreggiata interna a tale area entrando da via Santa Fermina ed uscendo su via Bruno in direzione monte.

◦ PIAZZALE DEGLI EROI, solo parte asfaltata (antistante il monumento ai caduti); che sarà destinato ai veicoli di soccorso, emergenza, polizia e di protezione civile.

◦ VIA SANTA FERMINA, lato Grosseto del tratto compreso tra viale Garibaldi e via Crispi.

3. dalle ore 17:00 fino alle ore 24:00 del giorno 15 agosto 2022, e comunque fino a cessate esigenze del giorno 16 agosto 2022, in: VIA BATTISTI, lato monte del tratto compreso tra via Toti e via Cialdi:

SONO ISTITUITE INOLTRE LE SEGUENTI DISCIPLINE VIARIE:

4. dalle ore 19:00 dei giorni 11 – 16 – 20 – 22 – 23 – 25 – 26 agosto 2022, fino a cessate esigenze dei giorni successivi, in:

◦ VIALE GARIBALDI, nel tratto compreso tra via Santa Fermina e largo Plebiscito:

◦ PIAZZALE DEGLI EROI:

▪ disciplina viaria, temporanea, di interdizione veicolare che verrà attuata dal personale della Polizia locale, per viale Garibaldi posizionando impedimenti fisici al transito veicolare alle intersezioni con via Santa Fermina, via Cialdi, piazzale degli Eroi e largo Plebiscito, consentendo l’uscita dei veicoli in sosta a passo d’uomo; per piazzale degli

Eroi consentendo il transito in uscita dei veicoli in sosta da via Cavallotti; disciplina di divieto di transito per gli autobus e per i veicoli aventi un peso a pieno carico superiore a ton.3,5 (da attuarsi consequenzialmente all’interdizione veicolare di viale Garibaldi) sulla direttrice: VIA DELLE QUATTRO PORTE/VIA CASTRONOVO – VIALE DELLA VITTORIA – VIALE GARIBALDI (tratto compreso tra largo Galli e via Santa Fermina) – VIA SANTA FERMINA (tratto compreso tra viale Garibaldi e via Crispi) – VIA CRISPI, in deroga al divieto, sarà consentito il transito ai veicoli della Soc. C.S.P. s.r.l. servizio T.P.L. e Igiene Pubblica, ai taxi, alle autovetture fino a 9 posti degli

N.C.C.

deviazioni veicolari in piazza Vittorio Emanuele intersezione con largo Cavour, in largo Plebiscito intersezione via Dalmazia, in viale Garibaldi intersezione con via Santa Fermina, in via Cialdi intersezione via Battisti;

◦ di consentire ai veicoli in sosta su VIA CIALDI, tratto compreso tra viale Garibaldi e via Battisti, di uscire dai parcheggi, percorrendo la strada in senso contrario di marcia per raggiungere l’intersezione con via Battisti e per poi proseguire in direzione Roma. – VIA BATTISTI, tratto compreso tra via Toti e via Cialdi:

▪ disciplina temporanea di doppio senso di circolazione;

▪ disciplina temporanea di direzione obbligatoria diritto, da porre in essere su via Battisti all’intersezione con via Cialdi;

▪ disciplina temporanea di direzione obbligatoria a destra, da porre in essere su via Battisti all’intersezione con via Toti.

5. dalle ore 18:00 fino alle ore 24:00 del giorno 15 agosto 2022, e comunque fino a cessate esigenze del giorno 16 agosto 2022, in: ◦ VIALE GARIBALDI, tratto compreso tra largo Plebiscito e via Santa Fermina inclusa l’area a monte tra via Santa Fermina e via G. Bruno: ◦ PIAZZALE DEGLI EROI, solo parte asfaltata antistante il monumento ai caduti: ▪ disciplina temporanea di interdizione veicolare ad esclusione dei veicoli autorizzati e a supporto della manifestazione; ◦ di consentire ai veicoli in sosta su VIA CIALDI, nel tratto compreso tra viale Garibaldi e via Battisti, di uscire dai parcheggi percorrendo la strada in senso contrario di marcia per raggiungere l’intersezione con via Battisti per poi proseguire in direzione Roma; - VIA BATTISTI, tratto compreso tra via Toti e via Cialdi: ▪ disciplina temporanea di doppio senso di circolazione; ▪ disciplina temporanea di direzione obbligatoria diritto, da porre in essere su via Battisti all’intersezione con via Cialdi; ▪ disciplina temporanea di direzione obbligatoria a destra, da porre in essere su via Battisti all’intersezione con via Toti; ◦ VIA CIALDI, direzione di marcia monte-mare: ▪ disciplina temporanea di direzioni consentite a destra e a sinistra, da porre in essere all’intersezione con via Battisti; ◦ disciplina di divieto di transito per gli autobus e per i veicoli aventi un peso a pieno carico superiore a ton.3,5 (da attuarsi consequenzialmente all’interdizione veicolare) sulla direttrice:

VIA CASTRONOVO o VIA DELLE QUATTRO PORTE – VIALE DELLA

VITTORIA – VIALE GARIBALDI (tratto compreso tra largo Galli e via Santa Fermina) – VIA SANTA FERMINA (tratto compreso tra viale Garibaldi e via Crispi) – VIA CRISPI; in deroga al divieto, sarà consentito il transito ai veicoli della Soc. “C.S.P.

S.r.l.”, del servizio T.P.L. e Igiene Pubblica, ai taxi e agli N.C.C, che potranno recarsi alla Stazione FS o percorrere la direttrice sopra indicata;

– VIA CIALDI:

disciplina temporanea di direzioni consentite a destra e a sinistra, da porre in essere all’intersezione con via Battisti.

E’ fatto obbligo a tutti i veicoli provenienti da strade intersecanti e dalle aree che si immettono su quella interessata dall’evento, di arrestarsi prima di impegnare la zona, attenendosi alle prescrizioni delle segnaletica stradale temporanea, nonché delle segnalazioni manuali degli operatori di Polizia e del personale preposto a presidio della manifestazione, per la tutela dei partecipanti.

Si avverte che, in difetto, come da relative ordinanze, i veicoli eventualmente lasciati in sosta verranno sanzionati e rimossi a norma di quanto previsto dalle vigenti norme del C.d.S..

Vista la rilevanza dell’evento che interesserà numerose vie e piazze, anche con deviazioni del traffico veicolare, si invitano i cittadini alla massima collaborazione limitando l’utilizzo dei veicoli specialmente nelle zone limitrofe all’evento.