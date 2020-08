Civitavecchia Summer Festival, chiusura sì ma bilancio positivo - Terzo Binario News

Si è concluso ieri il Civitavecchia Summer Festival tra gli applausi convinti dei migliaia di civitavecchiesi che in due settimane hanno affollato la marina di Civitavecchia come non accadeva da anni.

Mai come in questi giorni artisti nazionali, attori, musicisti hanno camminato viale Garibaldi per raggiungere il palco allestito dal Comune di Civitavecchia e dagli organizzatori e direttori artistici Giordano Tricamo, Enrico Maria Falconi, Valerio Mandrici e Alberto Feuli.

Soddisfatta l’assessore alla cultura Simona Galizia: “Abbiamo regalato pura magia a Civitavecchia grazie a queste serata di altissima cultura. Ora pensiamo alla seconda parte del cartellone estivo ma non prima di ringraziare la grande macchina organizzativa che è stata un esempio regionale per la sua sicurezza. Inutile parlare degli artisti perché il loro nome era già garanzia di successo. Un grazie infinite ai civitavecchiesi che hanno rispettato le regole del distanziamento, divertendosi in sicurezza. Civitavecchia ha ricominciato a sorridere”.

“Dai volontari, ai responsabili alla sicurezza passando agli uomini delle forze dell’ordine. Si è creata una sinergia che sa di comunità intorno a questo festival. Al prossimo anno Civitavecchia” hanno dichiarato Tricamo e Falconi.