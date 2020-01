Civitavecchia, stasera al Traiano spettacolo per l'hospice Chenis - Terzo Binario News

L’appuntamento è per questa sera, nello spazio scenico più bello e importante della città: Il teatro Traiano. La causa è nobile, quella di raccogliere fondi per la struttura pubblica dell’Hospice, una struttura che dalla sua apertura ha dato prova di funzionare meravigliosamente, in supporto alle famiglie e agli assistiti, nel loro percorso verso il fine vita.

Sarà uno spettacolo emozionante, dedicato alla danza, al teatro, al canto.

La direzione artistica è di Maria Rubulotta e nell’invito si leggono nomi importanti che stasera calcheranno la scena:

Il Ballet center, Claudio Cocino primo ballerino del teatro dell’opera di Roma, Monica Cucca soprano, il Coro Polifonico Incantus, Alessandra Bassetti e Valentina Traini con la compagnia Tiaso, “The greatest showman” compagnia Colpo di scena.

Uno spettacolo emozionante dove ogni artista darà il meglio per rendere ogni performance indimenticabile.

Durante lo spettacolo verranno proclamati i vincitori del concorso pittorico “Il Mio ospedale” il concorso che è stato indetto dalla Asl Roma 4, prima delle feste natalizie, per dare lustro al nuovo atrio dell’Ospedale San Paolo di Civitavecchia, con opere di artisti locali, che hanno voluto interpretare nel colore e nelle linee di quell’arte splendida che è la pittura, l’appartenenza e il vanto di un ospedale che si sta vestendo di nuovo e di bello.