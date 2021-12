Civitavecchia, sabato in Cattedrale le "Note di Natale" della Filarmonica per l'Adamo - Terzo Binario News

La Filarmonica di Civitavecchia dà appuntamento a tutti il 18 Dicembre in Cattedrale alle ore 19, subito dopo la messa, al Concerto di beneficenza “Note di Natale” , un omaggio che il Coro della Filarmornica, diretto dal maestro Riccardo Schioppa, dedica alla cittadinanza affinché si stringa attorno all’Associazione Adamo, una onlus conosciuta da tutti nel nostro territorio, attiva dal 1999 nell’assistenza ai malati oncologici che sarà la beneficiaria delle offerte di quanti vorranno partecipare all’evento.

La manifestazione vedrà anche la presenza del Coro New Melody di Roma, diretto dal maestro Alessandro Coppola e del Coro Etruschorus di Tarquinia diretto dal maestro Luca Purchiaroni e si svolgerà in totale sicurezza in osservanza alle norme emergenziali vigenti. L’iniziativa è ormai alla sua decima edizione e si può ascrivere a quegli appuntamenti cittadini diventati una tradizione a cui non si può mancare.