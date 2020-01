Civitavecchia punta sull'edilizia green per far ripartire l'economia - Terzo Binario News

Una città più sicura una città verde e sicuramente più moderna. È l’obiettivo al quale sta lavorando l’Amministrazione comunale. Il lavoro degli scorsi giorni ha fatto registrare un vertice a Palazzo del Pincio, durante il quale il sindaco Ernesto Tedesco, gli assessori Sandro De Paolis, Roberto D’Ottavio e Manuel Magliani ed il consigliere Antonio Giammusso hanno incontrato alcuni investitori interessati a temi come l’efficientamento energetico, il decoro urbano e alle relative agevolazioni previsti nella legge finanziaria 2020.

In particolare, l’opera dei vari uffici coinvolti punta alla stipula di una convenzione, per garantire al territorio investimenti diretti e mirati a garantire ai cittadini un percorso più agile ed economico per apportare agli immobili privati quegli accorgimenti capaci di migliorare l’efficienza energetica e quindi di migliorare le performance ambientali, ricavando per giunta risparmio.

Una leva importante che l’Amministrazione Tedesco intende sfruttare con ulteriori riflessi positivi sul territorio: rimettere in moto il comparto edile da anni ormai abbandonato a se stesso e alla perdurante crisi ed abbellire, rendendola moderna ed efficiente, la città nel suo complesso. Aggiornamenti in tal senso sono previsti nelle prossime settimane.