Civitavecchia, pulizia straordinaria del Pirgo - Terzo Binario News

Un gruppo di amici si è armato di ramazze e buona volontà ed è andato a pulire la spiaggia del Pirgo, capitanato da Paolo Insolera.

“Anche oggi sotto le feste siamo arrivati ad una decina di partecipanti, bene!

È stato fatto un bel lavoro togliendo tre secchi di microplastiche (cotton fioc tappi, mollette. accendini, e tante altre piccole cose di cui non si capisce la provenienza) poi anche tanta roba fino a piazza Betlemme molo compreso, ah, dimenticavo, ci siamo anche divertiti e passato una bella mattinata in compagnia al mare e facendo tanta ginnastica.

Chi eravamo?

Gianni, Angelo, Barbara, la dolce Lucrezia, Giuseppe, il leone Massimo, Giuliano, Salvatore all’esordio, Cris Tina sempre presente ed un giovane brasiliano che vive a Londra che fino al nostro arrivo dormiva in tenda al Pirgo, appena sveglio si è unito a noi, grande Caio.

Siamo una squadra fortissimi “