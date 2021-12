Civitavecchia, pubblicato il bando per la domanda per il servizio civile universale - Terzo Binario News

È stato pubblicato sul sito www.politichegiovanili.gov.it il bando per fare domanda di partecipazione al Servizio Civile Universale per l’anno 2022, riservato ai giovani di ambo i sessi e di età compresa tra i 18 e i 29 anni (non compiuti al momento della presentazione della domanda).

Anche quest’anno il Comune di Civitavecchia concorre al bando grazie alla collaborazione con Ancilazio: il progetto “Procivita 2021” (codice PTCSU0033221012954NMTX) riguarda il settore della Protezione Civile e sono 6 i posti a concorso (due riservati a ragazzi con in possesso di titolo di studio inferiore al diploma di scuola secondaria di secondo grado). Il Vademecum per la guida alle candidature si può consultare sul sito https://www.serviziocivileancilazio.it alla sezione “Bandi”.

La candidatura , da presentare entro le 14 del 26 gennaio 2022, è esclusivamente in modalità online accedendo alla piattaforma DOL (Domanda On Line) con lo SPID. La piattaforma è raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it