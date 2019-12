Civitavecchia, Pronto Soccorso lento. La Asl: "Priorità alle emergenze" - Terzo Binario News

In risposta a una presunta lentezza nell’assistenza agli utenti del Pronto Soccorso dell’ospedale San Paolo di Civitavecchia, la Asl Roma 4 risponde con dati oggettivi.

Un paziente è giunto in ps alle 20.20 per edema e rossore mano sx da probabile puntura insetto ,gli è stato assegnato codice 4.

In pronto soccorso quella sera c’era un flusso ininterrotto ma soprattutto tra le 22.30 e le 23.45 il personale si è dedicato ad uno STEMI,trasferito,in elicottero al Gemelli.

Nella fascia oraria 20-24 sono giunti 2 codici 1, 3 codici 2 con durata attesa media di 21 minuti,3 codici 3,con attesa media di 40′,2 codici 4 (DATI GIPSE).

Dopo lo stop forzato per la gestione dell’infarto la Dr.ssa di guardia ha ovviamente ripreso a visitare i nuovi arrivati ,secondo priorità e dimettere quelli dimissibili presenti nelle sale di pronto soccorso.

Il paziente in questione dopo attesa congrua per il grado di priorità ,si è allontanato spontaneamente, nessuno gli ha consigliato di recarsi in altro ospedale.

Alle 01.15 è ritornato presso il,nostro pronto soccorso ,è stato registrato con codice 4, alle 03.09 è stato visitato e dimesso dopo 9 minuti con prescrizione farmacologica.

Il nostro pronto soccorso visita tutti e non manda via nessuno,ma è ovvio che si privilegia chi sta peggio e dai dati ufficiali del sistema di emergenza sopra citati, di pazienti che avevano necessità di cure più urgenti ce n’erano molti(fra cui l’infarto) e sono stati visitati in tempi ottimali.

Per quanto riguarda i dati riportati sul numero dei medici, fino a giugno a Civitavecchia uno solo era di guardia nelle 24 ore, e senza nuove assunzioni,da luglio presso il PS ne sono presenti sempre 2 di giorno ,e spesso da dicembre anche 3.

Le risorse devono esser messe in relazione al carico di lavoro , al numero e ai flussi degli accessi.