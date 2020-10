Civitavecchia, prima edizione del Corso Tecnico Superiore per l’Infomobilità e le infrastrutture logistiche - Terzo Binario News

L’ITS Fondazione G. Caboto insieme all’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale e all’Escola Europea – Intermodal Transport, con sede a Barcellona e Civitavecchia, hanno annunciato oggi nel corso di una conferenza stampa, di aver stipulato un protocollo d’intesa per l’avvio della prima edizione del Corso per Tecnico Superiore per l’Infomobilità e le Infrastrutture Logistiche presso la sede dell’AdSP di Civitavecchia. Al progetto formativo partecipano oltre quindici imprese del territorio e l’IIS L. Calamatta di Civitavecchia (Istituto Tecnico Trasporti e Logistica).

Il contesto in cui si inserisce il nuovo Corso Tecnico Superiore è quello della “logistica integrata”, un comparto trainante dell’economia italiana con un trend di crescita stabile negli ultimi cinque anni, sia per l’import, sia per l’export. In tale scenario, il trasporto marittimo e i porti giocano un ruolo sempre più importante: la quasi totalità delle merci scambiate a livello globale avviene mediante navi, in termini di volume; mentre proprio nel territorio di Civitavecchia si è registrata la concentrazione di molti investimenti relativi allo sviluppo del porto e di tutte le attività collegate.

Cesare d’Amico, Presidente dell’ITS Fondazione “G. Caboto, ha dichiarato: “Siamo lieti di aver stipulato un protocollo di intesa con l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale e l’Escola Europea – Intermodal Transport che ci consente di contribuire a creare valore nel settore, promuovendo una serie di iniziative nell’ambito della logistica, trasporti e commercio. Il nuovo Corso per Tecnico Superiore per l’Infomobilità e le Infrastrutture Logistiche, vuole essere una risposta concreta alle esigenze delle aziende del territorio di Civitavecchia, che nonostante abbiano registrato negli ultimi tempi un forte sviluppo, riescono con sempre maggiore difficoltà a reperire profili tecnici specializzati nel comparto della logistica integrata”.