Civitavecchia, presentazione del libro di Berretti Non Ne Sapevo Niente organizzata dalla Fidapa - Terzo Binario News

di Cristiana Vallarino

“Non ne sapevo niente”, questo il titolo del libro, firmato Ernesto Berretti, al centro dell’incontro organizzato dalla sezione civitavecchiese della Fidapa, venerdì 24 gennaio alle 17.30 all’hotel San Giorgio. Si tratta del secondo incontro a tema letterario proposto dall’associazione da quando la presiede la dottoressa Patrizia Bravetti, cioè da ottobre 2019. Il primo era stato quello con il romanzo di Aisha Cerami, “Gli altri”. L’altro evento Fidapa della presidenza Bravetti era stato, il 25 novembre, “Le indomabili”, spettacolo teatrale alla Sala Gassman in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

E sono sempre le donne fra le principali protagoniste dell’opera dello scrittore locale Ernesto Berretti, una raccolta di storie e personaggi incontrati nella Romania all’indomani della caduta della dittatura di Ceausescu. Berretti fu inviato nel 1995 nei Balcani come Basco Blu e, come i suoi commilitoni, di quella realtà di guerra e di stenti, non ne sapeva niente. Il libro, della Oltre Edizioni, narra come la scoprì, insieme al racconto della vita e dei rischi dei soldati in missione all’estero.

“Abbiamo pensato di riproporre l’incontro con l’autore, che ha già avuto modo di parlare del libro a livello cittadino, sotto una luce particolare – spiega Patrizia Bravetti – che focalizzasse soprattutto le figure femminili, sostanzialmente emarginate. Del resto, anche in Italia non mancano atteggiamenti di esclusione nei confronti delle donne. E poi, vista la forte presenza rumena nella nostra comunità, dove sono arrivate per prime proprio le donne in cerca di lavoro e che ora sono bene integrate, così come i loro figli, abbiamo pensato di coinvolgere i rappresentanti istituzionali della Romania in Italia”.

All’evento, infatti, oltre alla locale presidente Fidapa, interverranno il consigliere dell’Ambasciata di Roma dott. Octavian Haragos e il vice direttore responsabile per i programmi di promozione culturale dell’Accademia di Romania in Roma, prof.ssa Oana Bosca-Malin. Partecipano pure il sindaco avv. Ernesto Tedesco, gli onorevoli Alessandro Battilocchio e Marietta Tidei e il dottor Gino Saladini. Non mancherà un accompagnamento musicale a cura di Giulia Galimberti al flauto traverso, e Paolo Giorgetti al pianoforte. Presenta l’avv. Rosalba Padroni.

Nell’agenda della presidente Bravetti, che guiderà la sezione della Federazione per due anni, ci sono già molte iniziative che hanno sempre le donne come protagoniste. Il prossimo incontro sarà con una autrice di importanza nazionale, Rita Dalla Chiesa.