Civitavecchia, -P+P: "Bene il Pincio per gli eventi, da ripetere con i saldi" - Terzo Binario News

Le vendite natalizie ed i successivi saldi invernali sfiorano il 30% del bilancio annuale delle imprese commerciali. Secondo dati Confcommercio la spesa media procapite per il natale, sarà di circa 169 euro in linea con l’anno precedente ,Ma inferiore del 30,7% rispetto al 2009.

Le famiglie scontano ancora effetti della crisi, perdita di reddito,sfiducia,ma nonostante ciò dimostrano ,cosi’ come le imprese ,una inaspettata vitalità nei consumi ed una resilienza ammirevole nella domanda interna.I generi alimentari si confermano la tipologia di regalo più diffusa (73%) seguiti dai giocattoli, capi di abbigliamento(47%)Libri e trattamenti di bellezza.Solo una piccola parte della tredicesima va per i regali(17,8%),il grosso va per spese per la casa ,bollette, risparmio, tasse.L’ambiente festivo,i vari eventi, sia per merito dell’amministrazione, ma in particolare per capacità degli stessi commercianti, spinge ad uscire e a fare acquisti.I commercianti vogliono essere parte attiva con le istituzioni per uscire da un decennio difficile,sconfiggere prospettive economiche incerte.Anche per i prossimi saldi si potrebbero istituire una serie di eventi adeguati.

Tullio Nunzi