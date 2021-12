Civitavecchia porto core, Porrello: "Ora lo scalo diventa protagonista in Europa" - Terzo Binario News

“La notizia che il porto di Civitavecchia entra a far parte delle reti trans-europee dei trasporti, annunciata ieri in conferenza stampa dalla commissaria UE Adina Vălean, è un grande successo per la nostra Regione, per la nostra città e per il nostro porto.

Si tratta di una grande opportunità per far fare al nostro scalo quel salto di qualità che merita da troppi anni e che si apre proprio in un momento in cui, purtroppo, sono diverse vertenze lavorative a conquistare le pagine dei quotidiani locali.

Il porto di Civitavecchia ora potrà recitare un ruolo da protagonista in importanti progetti internazionali, essere oggetto di fondi decisamente più cospicui ed essere equiparato, come merita, alle altre infrastrutture marittime delle capitali europee.

Come affermato in più occasioni, sono a disposizione con il mio ruolo istituzionale per creare una sinergia sempre maggiore fra Regione Lazio, Adsp e territorio per cogliere quelle opportunità che dopo decenni di stallo possono finalmente essere valorizzate”.

Lo dichiara Devid Porrello, Consigliere M5S Lazio e Vicepresidente del Consiglio Regionale.