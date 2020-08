Civitavecchia: polpette avvelenate al Parco Antonelli, "finora nessun riscontro" - Terzo Binario News

Staff Stay Fresco monitora il luogo ogni giorno: “Abbiamo a cuore la salute dei cani”

Da alcune settimane circola su alcuni social network la notizia di un presunto problema di avvelenamento di cani, mediante la distribuzione di polpette appositamente preparate e collocate all’interno del Parco Antonelli di Civitavecchia”. Questo quanto riferito in una nota.

Lo staff del chiosco Stay Fresco, gestito dalla cooperativa sociale Alicenova all’interno del parco, ha preso sul serio la notizia e quotidianamente monitora il luogo per rilevare la presenza di polpette o di bocconi avvelenati.

“Ad oggi – commenta il personale – per quanto ci è stato possibile rilevare, sembra tutto rimanere una spiacevole voce di cui ci rammarichiamo, ma che non ha trovato alcun riscontro. Chiediamo aiuto a chi frequenta il luogo nel rendere più efficace la nostra azione. Segnalate al personale dello staff del parco eventuali presenze o fatti sospetti. Abbiamo a cuore la salute dei cani e la serenità dei loro proprietari e dei loro familiari nel poter continuare a frequentare il parco. Se qualche cittadino è in possesso di informazioni concrete e circostanziate, auspichiamo che si rivolga anche alle sedi opportune per avviare azioni di indagine. Grazie a tutti per la collaborazione“.