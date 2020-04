Lo conosceva tutta Civitavecchia come Braccio de Ferro, ma si chiamava Maurizio Gargiulo.

Personaggio celeberrimo in città, portuale sì ma impegnato per la Rimorchiatori Laziali prima di andare in pensione.

Amante degli animali e dei cani in particolare, bastava che ne vedesse uno – oltre al suo che adorava tanto – che si avvicinava per dargli da mangiare.