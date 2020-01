Civitavecchia, petizione on-line per gli animali smarriti - Terzo Binario News

Dopo il maxi cartellone ecco la petizione on line per ritrovare gli animali smarriti di Civitavecchia. Questo il link https://www.change.org/p/autorit%C3%A0-competenti-di-civitavecchia-vogliamo-che-si-apra-un-indagine-sulle-scomparse-dei-cani?recruiter=860685502&recruited_by_id=e46eda50-1ec9-11e8-82db-81327cb7f211&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=petition_dashboard

Il gruppo facebook Animali smarriti a Civitavecchia e dintorni da due anni è impegnato a raccogliere le scomparse dei cani della propria città e di tutto il territorio laziale, ad oggi nel gruppo ci sono 33 cani scomparsi di cui 25 con microchip e solo 8 senza microchip, dati che mettono in evidenza come queste scomparse non siano casuali ma studiate appositamente per scopi ben precisi e poco legali, ed è per questo che chiediamo alle autorità competenti di occuparsene in modo da poter far partire un indagine che, per un motivo o per un altro, non viene mai aperta, a questo punto siamo stufi di sentirci dire sempre le stesse cose.

Questa è la realtà, ogni giorno scompare un cane dopodiché non si hanno più notizie, nonostante il microchip e la denuncia di smarrimento.

Ora vi chiediamo, ci aiutate a far aprire un indagine? A fare in modo che qualcuno di influente ci dia un aiuto concreto nella loro ricerca?

Vogliamo che venga aperta un indagine in modo da poter combattere contro chi si adopera dietro le scomparse dei cani. Se volete aiutarci firmate e condividete la nostra petizione, ve ne saremo grati”.