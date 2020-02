Salvare la Frasca attraverso un sit-in e una petizione.

Il primo ci sarà sabato danti alla sede del comune a piazzale del Pincio. Promosso dall’associazione Civitavecchia C’è e dagli ambientalisti, metterà insieme coloro che contestano l’installazione dell’impianto off shore.

Contestualmente è stata indetta una petizione on line per dire no al progetto.