Civitavecchia, pescicoltura: Tedesco non esclude il ricorso al Tar - Terzo Binario News

Il nuovo impianto di pescicoltura a mare non piace al sindaco Ernesto Tedesco. Il primo cittadino ha avuto un incontro con i sostenitori del no alla realizzazione dell’impianto di acquacoltura alla Frasca al quale hanno partecipato anche l’assessore civitavecchiese all’ambiente Manuel Magliani e il consigliere Pasquale Marino.

Tedesco, dopo aver ascoltato le motivazioni dei contestatori, ha espresso pubblicamente la volontà di contrastare la pratica per la realizzazione dell’impianto, in sintonia con gli assessori presenti. Nello specifico “non riesco ad accettare – dice il Sindaco – che le decisioni debbano sempre cadere dall’alto senza un minimo di concertazione con il territorio esattamente come successo per i rifiuti invitati dalla sindaca Raggi”. Sul nuovo impianto, che sostituisce quello a terra adiacente alla centrale di Torre Nord, c’è il parere favorevole della Regione tramite la Via: ” Non discuto le decisioni la Pisana però voglio vederci chiaro in questa storia, visti i soggetti coinvolti. Adesso leggiamo le carte e poi a gennaio non escluso un ricorso al Tar”.

Dal comitato Salvaguardiamo la Frasca ringraziano ” interessati, addetti alla pesca, fruitori del mare per diletto, la cittadinanza sensibile che ancora spera e sopratutto crede che saper cambiare la nostra mentalità è un punto di forza e non di disunione. Un grazie particolare alle forze di polizia che hanno assicurato con la loro professionale presenza la serenità dell’incontro”. Poi si entra nel dettaglio: ” Si volevano mettere a conoscenza del Sindaco le criticità dell’impianto, sia per la dimensione, con ben 150 ettari chiesti in concessione, che per la ridotta distanza dalla costa, che a detta di qualcuno potrebbe avere conseguenze dirette sulla balneazione e sulla salubrità del pesce selvatico, fonte di approvvigionamento del mercato locale. Il problema ipotizzato è quello della dispersione dei residui, composti da alimenti e feci dei pesci, arricchiti di tutte le sostanze a corredo del pasto o disciolte nell’acqua nonché quello di tutelare gli ambienti biologici all’interno del perimetro, come le dorsali rocciose ricche di coralligeno e la posidonia”.