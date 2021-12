Civitavecchia, per l'Ater ruolo trainante nei progetti per la transizione energetica - Terzo Binario News

L’entrata in vigore mercoledì 15 dicembre, del decreto legislativo

n. 199 del 08/9/21 recepisce la direttiva europea sulla promozione

delle energie rinnovabili e incentiva le comunità energetiche. In

questo perimetro assisteremo ad una altra forte spinta sulla strada

della transizione energetica” dichiara Passerelli, presidente del Cda dell’Ater.

Regione Lazio, attraverso gli assessori Massimiliano Valeriani

(Politiche Abitative) e Roberta Lombardi (Transizione Ecologica e

Trasformazione Digitale) fortemente sensibili al tema, ed Ater del

comprensorio di Civitavecchia, sotto la guida del CDA presieduto dal

Antonio Passerelli unitamente ai consiglieri Maria

Boncompagni e Andrea Riga, si candidano per assumere un ruolo

trainante in tale ambito.

Le comunità energetiche hanno un potenziale di crescita molto ampio in

Italia, stimato in circa 7 GW di nuovi impianti nei prossimi anni. Una

parte di questo sviluppo sarà grazie anche agli investimenti previsti

dal Pnrr per questo settore (2,2 mld €). Il progetto, che rientra nel

perimetro di competenza dei due assessorati, nasce dalla positiva

collaborazione sul tema dei sistemi energetici innovativi svolta negli

ultimi cinque anni tra Ater del comprensorio di Civitavecchia e

Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale (DIMA) Sapienza

Università di Roma. La collaborazione ha portato alla definizione di

progetti e best practice nazionali di innovazione presso il GSE.



Spiega il presidente Passerelli: “Su questa base, la nuova

collaborazione, come la precedente, vedrà coinvolto oltre al personale

Ater anche il personale del DIMA, del consorzio SAPIENZA INNOVAZIONE e

gli esperti del GSE. Il progetto di realizzazione di Comunità

Energetiche Regionali prevede l’implementazione di tecnologie per la

produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e la

valorizzazione del territorio attraverso il rilancio dell’occupazione

a supporto dell’economia sostenibile di Civitavecchia. L’iniziativa

nasce con l’ambizioso obiettivo di realizzare un primo laboratorio

regionale permanente per lo sviluppo tecnologico nel campo energetico

ed ambientale e prevede, anche, l’integrazione con progetti di

economia circolare che promuovano uno sviluppo sostenibile attraverso

la riduzione delle emissioni di CO2 e il riutilizzo del suolo”.

Il consigliere Andrea Riga aggiunge: “Il modello proposto

dall’Ater Civitavecchia punta alla continua evoluzione del patrimonio

nell’ottica di tutela e incremento del benessere degli inquilini con

l’obiettivo di autosostenere il consumo energetico soprattutto in

questo periodo di forte innalzamento dei costi della vita.”

“Questo progetto consolida la nostra strategia basata sull’impegno che

da anni viene profuso sul territorio per prendere attivamente parte

alla transizione energetica verso un futuro low carbon” chiude la

consigliera Maria Boncompagni.