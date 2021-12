Civitavecchia, per il Pd "attivare 10 posti letto Covid in ospedale andrà a scapito di pazienti di altre patologie" - Terzo Binario News

“Come era prevedibile il Covid19 ha causato e continua causare numerosi ed importanti problemi al sistema sanitario che vanno oltre la specificità della stessa pandemia” lo sottoliea il Gruppo Consiliare del Partito Democratico di Civitavecchia.

“Questi problemi sono ancora più rilevanti in territori, come la ASLRoma 4 -proseguono in una nota -, con un numero di posti letto ospedalieri nettamente inferiori rispetto alle previsioni normative e, soprattutto, rispetto ad altri contesti regionali del Lazio che possono disporre di una dotazione di posti letto superiore. Se a ciò si aggiunge anche la perdurante carenza di personale sia medico che infermieristico, si comprende come la decisione di attivare 10 posti letto Covid nell’ospedale san Paolo non risolverebbe il problema dei ricoveri Covid ma certamente ridurrebbe in maniera intollerabile le altre attività assistenziali sia mediche che chirurgiche con grave danno per i pazienti”.

“Ciò produrrebbe – incalzano – un allungamento dei tempi per interventi chirurgici anche per patologie neoplastiche, il trasferimento in altri ospedali di pazienti con patologie internistiche ed un ulteriore stress lavorativo per gli operatori sanitari già oberati di responsabilità. Queste, dunque, sarebbero le conseguenze di una decisione che, a nostro giudizio, andrebbe rivista anche nell’ottica di una più appropriata redistribuzione degli oneri assistenziali sulla base di una valutazione complessiva delle risorse disponibili per ogni struttura sanitaria”.