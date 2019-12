Civitavecchia, pastorelle sì "ma senza amplificatori" - Terzo Binario News

Notte delle Pastorelle senza amplificatori. È ciò che chiede, con un semplice invito e quindi senza ordinanza, il Comune ai commercianti, presentando le misure che l’Amministrazione ha inteso porre in essere per far trascorrere in maniera serena la tradizionale serata dei canti in strada cara a tutti i civitavecchiesi.

Tra queste, la chiusura almeno parziale di piazza Vittorio Emanuele. Come spiega il vicesindaco Massimiliano Grasso, “al fine di consentire una fruizione in sicurezza delle esibizioni che si terranno come sempre sulla scalinata della Cattedrale, in orario serale, sarà chiusa al traffico la corsia della piazza su lato monte. Ma sul posto saranno presenti i vigili urbani che potranno procedere, nei momenti di maggiore affollamento, a chiudere il traffico del tutto. Ed è quello che da un certo punto di vista ci auguriamo, perché sarebbe un successo e perché quest’anno vogliamo considerare l’appuntamento del 23 dicembre come una prova generale di ciò che vogliamo mettere in campo nel 2020, rendendo la notte delle Pastorelle, attraverso un adeguato lancio di marketing, un appuntamento di richiamo regionale nel piano del turismo”.

Parla di “risveglio della città” il presidente del consiglio comunale, Emanuela Mari. “Il coinvolgimento è l’ingrediente principale della Notte delle Pastorelle e l’amministrazione intende far sì che ciò possa avvenire valorizzando proprio la natura spontanea dei cori: di qui l’invito a evitare l’uso di amplificazioni che potrebbero coprire e vanificare l’effetto delle esibizioni a cui le varie pastorelle lavorano per mesi. Tra gli avvenimenti paralleli di quest’anno il censimento delle maggiori pastorelle, in vista dei prossimi anni e una premiazione a cura della associazione Icaro, con portatili offerti dalla Fondazione Cariciv, delle migliori pastorelle”.

Infine, i punti ristoro. È stato il consigliere comunale Matteo Iacomelli a “ringraziare chi in piazza Fratti, via Piave e via Cadorna allestirà dei punti di distribuzione gratuita di biscottini ed altre specialità della tradizione natalizia, a conferma dell’importanza delle associazioni in questa città”.