Civitavecchia nodo di scambio per la criminalità: droga dalla Turchia e merci contraffatte dalla Cina - Terzo Binario News

«La centralità geografica della regione e la compresenza di rilevanti interessi economici e politici, fanno del Lazio un polo di attrazione per le organizzazioni mafiose. In questo senso, la presenza dell’aeroporto Internazionale Leonardo da Vinci, del porto di Civitavecchia e di importanti stazioni ferroviarie, facilitano gli spostamenti e le possibili interazioni criminali tanto sul piano nazionale che estero».

È quanto si legge nella relazione sul primo semestre della Dia. «A ciò si aggiunga come, nel 2018, il sistema portuale regionale (Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta) – ancora – abbia fatto registrare un aumento del 14,8% del traffico di container e del 4,2% dei passeggeri. Un incremento che ha riguardato anche il traffico aeroportuale di merci».

Per l’Antimafia il porto rappresenta uno snodo per la droga proveniente dalla Tirchia, seguendo il tragitto del Medio Oriente e per le merci contraffatte della criminalità cinese sulla rotta della Via della Seta.