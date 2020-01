Civitavecchia, Natale in Corso per sostenere Emergenze Pelose e Fiocco di Neve. Bene il primo appuntamento - Terzo Binario News

Grande successo per la prima delle due giornate ideate dall’associazione animalista “Emergenze Pelose OdV” e dalla fattoria “Fiocco di neve”.

Un fiume di gente si è riversato sul c.so Centocelle di Civitavecchia in occasione del “Natale in Corso”, la splendida iniziativa organizzata dal “Comitato Commercianti” della zona. Protagonisti stavolta non solo i cagnolini e i gatti seguiti quotidianamente da “Emergenze Pelose” ma anche gli animaletti selvatici ospiti della Fattoria “Fiocco di Neve”. In particolare Giovanna e Luna, rispettivamente Bargagianni e Gufo Reale, sono state autentiche Star per tutta la giornata, Il 6 Gennaio si replica. Nell’occasione sarà ancora possibile, in cambio di un’offerta, portare a casa il CALENDARIO 2020 “EMERGENZE PELOSE OdV” o una bella CALZA per i pelosi… IN ENTRAMBI I CASI FIOCCO DI NEVE OFFRIRA’ UN INGRESSO OMAGGIO ALLA FATTORIA DOVE,SARA’ POSSIBILE CONOSCERE I MERAVIGLIOSI ANIMALETTI PRESENTI.

Il 30% di quanto raccolto sarà utilizzato per l’acquisto di UNA TENDA MOBILE PER GLI ANIMALI SELVATICI OSPITI DELLA STRUTTURA.