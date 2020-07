Civitavecchia: mercatino solidale alla Madonnella - Terzo Binario News

Libri, fumetti, quadri, stampe, giocattoli, prodotti artigianali e tanto altro ancora. Questo è il mercatino solidale (con annessa pesca a suon dei tradizionali cannolicchi) organizzato dai residenti della Madonnella per sostenere l’Adamo e sensibilizzare oltremodo chi di dovere sulla necessità di dotare l’ospedale di un reparto di Radioterapia.

Un’iniziativa lanciata presso il piazzale antistante la Chiesetta, che sarà la location della prevista “due giorni” (sabato 8 e domenica 9 agosto). Presenti nell’occasione: Marco Sterpa in rappresentanza dei residenti, Gioia Lestingi e la divulgatrice storica Roberta Galletta.

Il tutto con il vicepresidente della Onlus, Angelo Lucignani. Appuntamento dunque in Via della Madonnella (con orario 09.00 / 19.00, in entrambi i giorni in programma).