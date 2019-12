Civitavecchia, maxi cartellone per i cani smarriti - Terzo Binario News

“Finalmente!! Il 23 dicembre 2019 è uscito il mio secondo progetto per i cani scomparsi del gruppo Animali smarriti a Civitavecchia e dintorni e per questo devo ringraziare Mattias Francini e la società OPS GROUP per avermi dato la possibilità di realizzarlo.

Si tratta di un manifesto con stampate le foto dei 32 cani scomparsi che è stato affisso su un grande cartellone pubblicitario posizionato vicino caserma dei vigili del fuoco – terminal croceristi, manifesto che resterà visibile fino al 6 gennaio 2020.

Spero con questa iniziativa di attirare l’attenzione di tutti, di far conoscere questa tristissima realtà e di ricevere aiuto da chi può darci una mano nella loro ricerca.

Ora però chiedo a tutti voi che state leggendo questo post di aiutarmi a diffondere questo progetto anche su facebook, quindi, se passate davanti al manifesto, scattate una foto e pubblicatela sul vostro profilo. In questo modo darete una speranza ai proprietari di ritrovare i loro amati cani.

Grazie a tutti della vostra collaborazione e sostegno.

Monica Volpi

Amministratrice del gruppo facebook

Animali smarriti a Civitavecchia e dintorni