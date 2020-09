Civitavecchia, M5S: "Sporcizia e caos vicino alle scuole" - Terzo Binario News

Riceviamo e pubblichiamo

“Un rientro sui banchi che poteva essere decisamente organizzato meglio. Sono molti, infatti, i disagi che i genitori hanno riscontrato all’esterno delle scuole.

Tra macchine in doppia e terza fila, passaggi interclusi, assenze di passaggi pedonali per gli studenti, che al Marconi, solo per fare un esempio, arrivano al cancello passando praticamente in mezzo a una strada stretta e trafficata.

Emblematico è il caso del materasso abbandonato insieme a un piatto di mangimi per gli animali a pochi metri dal cancello della materna del Pappachini a San Gordiano

.Ci permettiamo di suggerire di utilizzare, come fanno ormai tantissimi i comuni, i percettori del reddito di cittadinanza per affiancare il servizio volontario di vigilanza delle scuole e che facciano anche le dovute segnalazioni agli enti preposti come Comune e C.S.P., visto che il Governo ha stanziato anche molti fondi per queste esigenze”.

Gli attivisti del M5S