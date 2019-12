Civitavecchia, luminarie "dedicate" in via Cesare Battisti - Terzo Binario News

Nel programma di addobbi natalizi l’Amministrazione comunale ha provveduto nei giorni scorsi ad abbellire numerose strade, non solo del centro cittadino, ma anche di quartieri periferici (da San Gordiano ad Aurelia, da Campo dell’Oro all’Uliveto).

Una attenzione particolare è stata però dedicata, su richiesta dei negozianti avanzata direttamente al Sindaco Ernesto Tedesco, anche a via Cesare Battisti. “Gli esercenti di quella via hanno pagato, e stanno tuttora pagando, lo scotto di un contenzioso che non è in nessuna maniera dovuto a loro. Da parte nostra quelle luminarie sono una maniera simbolica per dire che il Comune non li ha dimenticati e che tiene la luce accesa sulla loro situazione. Situazione che, comunque, speriamo di poter prestissimo risolvere definitivamente”, ha commentato il primo cittadino.