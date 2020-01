Civitavecchia, Luci Spente sull'outlet: "Si sfascerà una categoria" - Terzo Binario News

Sul progetto outlet a fiumaretta,vorremmo fare alcune precisazioni :

Un progetto presentato dalla vecchia amministrazione 5 stelle, non abituata a confrontarsi con le categorie, e non Tenendo conto di indagini,prese di posizione,comitati,associazioni.

Per salvare un bilancio in pratica rischia di sfasciare una intera categoria.

Il sindaco e la sua amministrazione in campagna elettorale

avevano espresso una totale avversione al progetto,avversione poi modificata in accettazione e revisione del progetto.

Tale revisione speravamo fosse stata condivisa con le associazioni,ma si scopre ora che nemmeno è stata presentata alle varie associazioni.

Per quanto riguarda l’Ascom e la sua posizione negativa ,che apprezziamo,forse nel momento in cui il progetto era ancora in nuce se avesse avviato forme di protesta “eclatanti”, e limitarsi a comunicati stampa,ci sarebbe stata a nostro avviso la possibilità’ di far saltare l’outlet,che non solo metterà in difficoltà il commercio locale,ma che impedirà il raggiungimento di fare di Civitavecchia,una vera città porto; siamo convinti che il futuro di questa città sarà la sinergia tra porto e città e lo sviluppo del turismo.

Chiediamo pertanto di avviare un “progetto commercio”,di smettere di lavorare in emergenza,in modo settoriale,ma abbiamo l’ambizione di rendere il terziario strategico per la città, e di dare ad una categoria l’importanza che merita.

Chiediamo di essere convocati dal comune e di conoscere finalmente il,progetto in modo definitivo

Luci spente

Commercianti di Civitavecchia