Civitavecchia, lezione dei manager Hilton all'alberghiero Cappannari - Terzo Binario News

Gli alunni degli indirizzi turistico “B. Croce” e ricevimento d’albergo

“Lucio Cappannari“ hanno seguito un corso che ha avuto come relatori

alcuni manager della catena degli alberghi “Hilton”.

Nell’auditorium dell’Istituto “Stendhal” si è svolta una due giorni

intensa e proficua per la formazione professionale degli studenti impegnati

nel percorso dell’Alternanza Scuola-lavoro, propedeutico all’esame di

maturità.

I relatori dell’Hilton Rome Airport: Gianpiero Mauro, responsabile Risorse

Umane, Monica Cirilli Revue manager, Michela Califano Risorse Umane , hanno

presentato nel primo incontro l’attività alberghiera, soffermandosi in

particolare sulla Reception; nel secondo appuntamento, la relatrice Chiara

Cappannari, Front of house manager, ha trattato il tema “Women in

leadership”, coinvolgendo gli alunni che hanno interagito con interesse,

ponendo numerose domande che hanno dato vita ad un interessante dibattito.

Soddisfazione è stata espressa dal Dirigente Scolastico, professoressa

Stefania Tinti, che ha rinnovato il rapporto con l’”Hilton” per

ulteriori

momenti di formazione professionale.

L’attività di Alternanza Scuola-Lavoro proseguirà agli inizi del 2020 con

un Progetto di studio e promozione del territorio in collaborazione con le

Confraternite della Buona Morte e del Gonfalone nonché associazioni

culturali cittadine.