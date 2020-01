Civitavecchia, Lecis (M5S): "Orgogliosa di rappresentare la mia città" - Terzo Binario News

“Sono orgogliosa di poter rappresentare la mia città come consigliere comunale. Seppur le scorse elezioni amministrative non ci abbiano premiato alla guida della città con il Movimento 5 Stelle, il numero di consensi ricevuto è stato importante e ai nostri elettori dobbiamo rispondere con un preciso, puntuale e trasparente operato, di controllo e di stimolo per l’attuale amministrazione comunale”. Così Alessandra Lecis, consigliere comunale.

“Ringrazio Elena D’Ambrosio per quanto ha fatto in tutti questi anni e mi metto a disposizione della città e del gruppo locale del Movimento 5 Stelle per rappresentare al meglio le esigenze del territorio. La mia esperienza, politica e professionale, è legata al mondo della scuola e cercherò di portarne la voce nei luoghi delle istituzioni, ma sarò ugualmente attenta ad ascoltare le istanze dal territorio provenienti dagli altri settori della società civile per cercare di portare soluzioni attraverso il consiglio comunale ed il mio ruolo pubblico”.