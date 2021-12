Civitavecchia, le IV E V B del liceo scienze applicate del “Marconi” raccontano il tris di successi ottenuti questo anno scolastico - Terzo Binario News

“Dopo i successi dei nostri lavori in due concorsi nazionali, il primo su “Dante e la Bibbia” e il secondo su “Dante e la parola”, un nuovo progetto ci ha portato ulteriori soddisfazioni: “Civis sum. La tavola periodica della Costituzione”, 49° concorso nazionale, bandito dall’E.I.P. – Ecole Instrument de paix Italia-, nell’ambito del Protocollo col Ministero dell’Istruzione ”Educazione civica e competenze di cittadinanza”.

La peculiarità del nostro elaborato sta proprio nei protagonisti; oltre a Dante, che continua anno dopo anno ad occupare una posizione fondamentale nella nostra formazione, il cardine di questo viaggio siamo noi studenti, giovani sovrani-come afferma don Milani- delle classi terzo e quarto liceo scienze applicate sez. b dell’anno scolastico 2020/2021, seguiti dal minuzioso lavoro della nostra professoressa di lettere Camilla De Iorio. Abbiamo unito i lavori delle due classi e ci è sembrato estremamente facile e divertente operare collegamenti tra gli argomenti.

Tra i diversi ambiti proposti dal Concorso, abbiamo scelto la traccia sulla sostenibilità, quale possibile principio osmotico per la realizzazione di una società civile e democratica, basata sulla crescita economica e sulla promozione umana. Traendo spunto da due grandi iniziative che hanno riguardato la nostra scuola, quali il Viale della pace e il Giardino della Cultura e dell’Educazione, ci siamo interrogati sul legame tra educare alla pace ed educare al rispetto per l’ambiente, un legame non così ovvio come si potrebbe pensare. Da qui la messa in discussione della traccia del Concorso: la sostenibilità non è sufficiente per garantire una società civile e democratica.

Abbiamo capito che Dante, il nostro punto di partenza, rappresentava anche la fine del nostro viaggio, poiché lunga è risultata la strada che abbiamo fatto per giungere a questa conclusione, una strada articolata, in cui abbiamo incontrato diverse figure tra filosofi, autori e anche istituzioni, tra presente, passato e futuro.

Alla prima domanda che ci siamo posti, ovvero se una società, che si basa sul progresso scientifico, tecnologico ed economico possa considerarsi civile e democratica, abbiamo cercato di trovare risposte negli scrittori studiati ponendoli a confronto con gli articoli della Costituzione italiana. Tuttavia abbiamo subito ricevuto tanti no: come ad esempio sull’art.2 il no di Rousseau, secondo cui la società civile sarà sempre corrotta finché si baserà sull’amor proprio; così sull’ art.41 il no di Parini, che muove la sua critica all’inerzia privata e invita a lottare contro l’indifferenza, sull’ art.4 il no di Verga, secondo cui il risultato del progresso offusca la strada che porta a questo lasciando per via i più deboli e così a fronte della” Dichiarazione dei diritti del fanciullo” il no di Dickens, che, attraverso la figura di Oliver Twist, ci vuole dire che il progresso della società non ha portato ad una piena realizzazione dei diritti dei cittadini tanto più dei fanciulli.

La II tappa del nostro cammino, inizia con Dante, che sottolinea, nel canto VI del Purgatorio e nel XVI, la presenza delle leggi ma non di chi le faccia rispettare e ci si è aperta davanti una nuova sequenza di no :qui, infatti, analizzando la Dichiarazione universale dei diritti umani, la Convenzione europea dei diritti umani, La Corte penale internazionale, l’Unesco, lo stesso Onu abbiamo osservato che anche queste straordinarie conquiste dell’umanità ad oggi non sono bastate per garantire la costruzione di una società basata sullo sviluppo democratico, sulla crescita economica e sulla promozione umana.

Andando avanti con il nostro lavoro, abbiamo compreso che anche il principio della sostenibilità non è sufficiente: nonostante il concetto di ‘sviluppo sostenibile’ abbia compiuto un lungo e tortuoso percorso, a partire da Stoccolma, Montreal, Rio de Janeiro fino all’Agenda 2030, purtroppo ancora ad oggi non si è arrivati al raggiungimento di molti obiettivi, poiché come afferma l’enciclica “Laudato sii” e poi “Fratelli tutti” di papa Francesco, l’attuale sistema economico è insostenibile, bisogna optare per un’economia circolare, abbiamo pochi anni per effettuare una transizione energetica. Ma soprattutto ancora tanti, troppi sono i calcoli finanziari economici dei Paesi interessati.

Dopo i continui no, finalmente abbiamo iniziato ad incontrare dei sì, arrivando quindi alla terza tappa del nostro viaggio: la ricerca della felicità quale misuratore della ricchezza di un paese e non il PIL. Partendo da Dante e dalla sua opera “De Monarchia”, dove allo Stato viene riconosciuto il potere-servizio di garantire la ‘felicità’ terrena e alla Chiesa il potere-servizio di indicare la strada per una felicità interiore, spirituale, ci siamo avviati a parlare di BES, benessere equo-sostenibile come indicatore della crescita di un Paese, quindi una nuova visone dello sviluppo sostenibile che nasca dall’ unione tra ambiente, società ed economia: uno sviluppo equo-sostenibile.

La forza del sì è stata sempre più rafforzata dalla lettura dello straordinario discorso di P. Calamandrei, che ci invita a far nostra la Costituzione e a viverla ogni giorno, e l’abbiamo scoperta ancora in G. Antoci, il quale ci spinge a lottare contro la mafia prendendo quotidianamente scelte consapevoli nel presente, che plasmeranno il nostro futuro.

Il Cantico delle creature di Francesco d’Assisi, in cui possiamo comprendere l’intima unione tra amore alla natura e amore all’uomo, ci ha permesso di arrivare all’ultimo grande si, quello in cui noi, giovani sovrani, ammettiamo la possibilità di una società civile, equa e sostenibile, di cui unico principio osmotico è la responsabilità.

Rileggendo don Milani, il suo I care e il suo invito rivolto ai giovani a scoprirsi ogni giorno ‘sovrani’ cioè responsabili di tutto ciò che accade, si è riletto l’art.1 della Costituzione ovvero il principio della sovranità come in primo luogo il principio della responsabilità di ciascuna persona verso l’altro. L’altro come essere umano ma anche l’altro come tutto ciò che ci circonda, come l’ambiente, la natura..

Sintesi del lavoro una ‘Magna Charta equo-sostenibile. Civis sum’, che è stata trascritta in un cartello, a sua volta collocato a confine tra il viale della pace e il Giardino della Cultura e dell’educazione del nostro Istituto. E qui è terminato il nostro viaggio, seguendo le orme di Dante: come Virgilio, alla fine del Purgatorio,-canto XXVII- riconosce Dante come padrone del proprio libero arbitrio- “Perch’io te sovra te corono e mitrio”. – così noi dobbiamo riconoscerci ogni giorno come piccoli -grandi sovrani, sentendo e facendo nostri i problemi del mondo”.

Ilaria Mercuri e Livio Santamaria (classe VB)

Il progetto presentato al Concorso è stato completato con allegati inerenti i lavori svolti dai docenti dei due Consigli di classe nell’ambito dell’insegnamento dell’educazione civica, afferenti al nodo interdisciplinare dell’educazione alla pace, al rispetto dell’altro, della natura, dell’ambiente: da informatica a storia dell’arte, da Educazione fisica ad inglese, da Scienze a filosofia. E per questo un lavoro premiato anche quale ‘buona pratica’ di percorso di educazione civica e competenze di cittadinanza.

Un grazie, dunque, veramente immenso da parte del Dirigente scolastico Nicola Guzzone a questa piccola-grande famiglia , ‘universitas’, di alunni e docenti, in particolare alla Prof.ssa Camilla De Iorio, delle due classi del corso B del liceo scientifico opzione scienze applicate, che ha permesso di sperimentare che è possibile vivere la scuola in modo diverso: dove studio, fatica, momenti di stanchezza e di fragilità si intrecciano con momenti di entusiasmo, passione, emozione per traguardi inaspettati, sognati e poi raggiunti, apprendendo insieme- ‘docenti e discenti’ – di giorno in giorno, la lezione forse più semplice ma anche talvolta la più difficile : lasciarci sorprendere dalle ‘meraviglie’ della vita.