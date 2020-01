Civitavecchia, l'Ascom sul Centro Impiego: "Troppi disagi, è ora di riaprirlo" - Terzo Binario News

“Sono oramai passati oltre due mesi dalla chiusura del Centro dell’Impiego di Civitavecchia per inagibilità dei locali a causa di problemi con le fognature e con i topi, con lo spostamento di tutte le attività negli uffici di Tarquinia.” È quanto dichiara il presidente di Confcommercio Civitavecchia, Graziano Luciani.

“In questi mesi – prosegue Luciani – si sono verificati numerosi disagi agli utenti, alle imprese, agli stessi impiegati, per non menzionare i diversamente abili.

Una realtà come Civitavecchia non può permettersi un’assenza così prolungata di un ufficio di vitale importanza per le attività delle imprese cittadine, soprattutto perché non si riesce a sapere fino a quando durerà questa sistemazione tampone. Auspichiamo che tutte le parti interessate e l’amministrazione si facciano carico di risolvere quanto prima questo ulteriore disagio che ricade sulle attività commerciali e vengano ripristinate tutte le attività degli uffici a Civitavecchia.”