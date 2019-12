Civitavecchia, la Royalton: Per i lavoratori ex Privilege noi ci siamo e ci saremo" - Terzo Binario News

“Cari amici di Civitavecchia,

Vogliamo ribadire il nostro impegno verso la comunità e il nostro investimento in Mattonara. Purtroppo, queste circostanze di garantire l’uso della proprietà nel porto non sono semplici come l’affitto di una villa sul mare. Ci sono mandati costituzionali di molti regolatori, e tutti devono essere soddisfatti. L’Autorità Portuale, il Tribunale Fallimentare, le Regole della Navigazione dello Stato Italiano, e ora il Procuratore dello Stato che persegue il Mister X….. hanno tutti una partecipazione al processo che complica il completamento della Concessione.

Non per un attimo si diminuisce l’onere sociale e finanziario che la debacle di Privilege Yard ha posto sugli ex lavoratori e cittadini di Civitavecchia. E’ stata una situazione terribile per la quale avremmo voluto trovare una soluzione, prima d’ora. Il progetto ex Privilege è stato per noi un’impresa costosa. Dall’ottobre 2017, abbiamo oltre 20 milioni di euro chiusi in un cantiere su cui non possiamo agire. Con una pausa, ma senza rimpianti, ci rendiamo conto che lo stesso investimento negli Stati Uniti Dow Jones avrebbe già restituito oltre 6 milioni di euro. In sostanza, abbiamo perso l’intero prezzo del Cantiere. Tuttavia, insistiamo sull’importanza di questo progetto, per noi e per la gente di Civitavecchia.

Riconosciamo l’onore e la dignità della forza lavoro ex-Privilege. Comprendiamo che uomini e donne leali vogliono solo lavorare e provvedere alle loro famiglie. Ed è grazie al loro talento, alla loro esperienza e alla loro abilità artigianale che siamo determinati a rimanere e completare la P430 alla Mattonara. Permettetemi quindi di essere chiaro sulla proposta di fondo alternativo che abbiamo introdotto la settimana scorsa. In primo luogo, vogliamo fornire posti di lavoro. Nel peggiore dei casi, se non siamo in grado di fornire posti di lavoro e siamo costretti ad abbandonare il cantiere navale in seguito al ribaltamento della vendita, vorremmo istituire un fondo per i lavoratori. Dovrebbe quindi essere compreso:

-) Se la concessione è concessa, tutti vanno a lavorare.

-) Se la concessione non è concessa, ma Royalton è autorizzata a preparare la nave per il varo o completare la P430 come inquilino senza concessione….. tutti vanno a lavorare.

-) Se la concessione non viene concessa, la vendita all’asta viene annullata, 6,5 milioni di euro restituiti a Royalton, e Royalton è costretta ad essere sfrattata e ad abbandonare il P430…. Royalton istituirà un fondo di 1,5 milioni di euro per gli ex lavoratori.

Vogliamo che questo progetto vada avanti. Abbiamo grande fiducia e grande stima per i nostri rappresentanti che ci guidano in questa materia. Abbiamo sempre tenuto l’Avv. De Rosa, il Presidente Di Majo e il Segretario Generale Macii con grande rispetto e fiducia. Comprendiamo che ogni leader ha le proprie regole e linee guida da seguire. Crediamo che tutti, nel loro cuore, vogliano che il progetto vada avanti. Tutti, tranne forse il Mister X, che ci tiene tutti qui in ostaggio, fino a quando il pubblico ministero non ha completato il suo lavoro.

Infine, ci auguriamo che tutti voi siate pazienti con noi mentre ci difendiamo dalle false e calunniose affermazioni del misterioso Mister X.