Civitavecchia, la Morbidelli attacca Molo Vespucci: "Bene i fondi europei, male l'occupazione" - Terzo Binario News

“In un periodo come questo dove l’Autorita’ di Sistema Portuale si è distinta più per l’indifferenza e la totale assenza di chi la presiede che per cercare di risollevare le sorti del porto di Civitavecchia, apprendiamo con apprezzamento e fiducia la notizia che il lavoro e l’impegno del personale, più volte in passato oggetto di critiche da parte degli stessi vertici di Molo Vespucci, ha contribuito ad ottenere un nuovo significativo riconoscimento in Europa.

Il nuovo finanziamento dimostra ancora una volta, invece, la professionalità e la serietà dei dipendenti dell’AdSP, aprendo per l’Ente nuove speranze per il futuro, che purtroppo, invece, sembra pieno di incognite e preoccupazioni per tanti altri lavoratori del porto.

Non possiamo, infatti, rimanere in silenzio di fronte alle centinaia di richieste di cassa integrazione già attivate da decine di imprese portuali, così come da quello che sta accadendo in Port Mobility e purtroppo, a breve, anche alla PAS.

Nell’esprimere solidarietà e vicinanza alle imprese e ai lavoratori maggiormente colpiti, l’auspicio è di poter affrontare, da parte dell’Autorita’ Portuale, la crisi in atto con proposte concrete e non con libri dei sogni che non si realizzeranno mai, sempre nella tutela dei livelli occupazionali e della dignità dei lavoratori.

Roberta Morbidelli – Consigliere comunale di Civitavecchia – Fratelli d’Itali