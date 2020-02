Civitavecchia, la Lega prova a ricucire con la Pepe e Cacciapuoti ma Fdi si mette di traverso - Terzo Binario News

Due comunicati dimostrano come il meteo sulla maggioranza tenda alla burrasca.

In un comunicato il sindaco Tedesco scrive di star tentando si ricucire con i consiglieri fuoriusciti Raffaele Cacciapuoti ed Elisa Pepe mentre Fratelli d’Italia si mette di trasverso circa il reintegro.

La Lega: “Si sono tenuti degli incontri incentrati a ricucire lo strappo dei Consiglieri Cacciapuoti e Pepe. Gli argomenti sono sul tavolo e le criticità sono oggetto di dialogo serrato. Si è intrapreso un percorso che nella migliore delle ipotesi porterà i due Consiglieri Cacciapuoti e Pepe, in accordo con il Sindaco Ernesto Tedesco e il Coordinatore di Roma e Provincia On. Claudio Durigon, a rientrare nelle file della Lega Salvini Premier.

Ernesto Tedesco

Raffaele Cacciapuoti

Elisa Pepe

Il circolo Almirante di Fdi: “Fratelli d’Italia è da sempre un partito coerente, leale e rispettoso degli impegni assunti nei confronti degli elettori e degli alleati di coalizione

Tale atteggiamento sta pagando in termini elettorali, come testimoniato, anche a livello nazionale, dai sondaggi, che ci danno una crescente forza e slancio.

Purtroppo, però, dobbiamo constatare che, a livello locale, non tutti gli interlocutori politici assumano condotte che, per linearità e chiarezza, neanche lontanamente sono equiparabili a quelle di Fratelli d’Italia.

Ognuno è responsabile delle proprie condotte ma Fratelli d’Italia non può che stigmatizzare gli interlocutori che assumono impegni, li tradiscono, li rivedono e ne assumono di nuovi con la stessa prospettiva.

Tale condotta non può essere più tollerata soprattutto se mette il freno alla possibilità a donne e uomini scelti da Fratelli d’Italia e votati democraticamente dai cittadini, di incidere a pieno sulle sorti della coalizione a cui partecipano, in barba anche al principio della giusta rappresentatività.

L’arroganza non solo priva la Città delle migliori energie, ma non aiuta nemmeno la coalizione che sta imboccando una strada pericolosa, lastricata da mille insidie.

Riteniamo, infatti, che la politica sia una cosa seria e che l’appartenenza o meno ad un partito o ad una maggioranza debba essere sempre frutto di una condivisione di valori, di idee e progetti e, allo stesso modo, siamo fermamente convinti della necessità di coinvolgere con pari dignità e con adeguata rappresentatività tutte le forze politiche che fanno parte di una colazione, che ha ricevuto dagli elettori il mandato per amministrare la Città e realizzare un programma che il nostro Partito si sente assolutamente obbligato a realizzare.

Siamo certi che il Sindaco, insieme a tutte le forze politiche di maggioranza, saprà porre fine a determinati atteggiamenti per ritrovare lo slancio che oggi serve alla Amministrazione comunale per raggiungere gli obiettivi ambiziosi che abbiamo promesso di perseguire e raggiungere per il futuro della nostra Civitavecchia”.

IL COORDINAMENTO DEL CIRCOLO TERRITORIALE DI FRATELLI D’ITALIA “GIORGIO ALMIRANTE” DI CIVITAVECCHIa