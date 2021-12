Civitavecchia, la Csp comunica modifiche e chiusure dei trasporti e della raccolta rifiuti - Terzo Binario News

Dalla Civitavecchia Servizi Pubblici arrivano le informazioni relative alle modifiche del trasporto urbano e della raccolta dei rifiuti per le imminenti festività.

Nei giorni 24 e 31 dicembre il servizio degli autobus cittadini subirà delle modifiche. Le linee pomeridiane effettueranno orario ridotto e pertanto termineranno il servizio (completando le corse) negli orari elencati: Linea A ultima corsa partenza 18,50; Linea B ultima corsa partenza 18.50; Linea C ultima corsa partenza 18.50; Linea D ultima corsa partenza 18.30; Linea E ultima corsa partenza 19; Linea F ultima corsa partenza 19.

Sul fronte della nettezza urbana, la Csp srl informa tutti gli utenti della zona 1 (centro cittadino) che nella sola giornata di venerdì 24 dicembre 2021 dovranno anticipare l’esposizione dei contenitori dell’indifferenziata entro le ore 10 del mattino (anziché dalle ore 20). Con l’occasione ricorda che la raccolta dell’indifferenziata non comporta il conferimento di carta, cartone, plastica, metalli ed organico, che vanno conferiti negli appositi giorni di raccolta secondo il calendario attualmente in vigore.

Per venerdì 24 dicembre 2021 non sono previste variazioni di esposizione dei contenitori per gli utenti della Zona 2.

Restano confermati tutti i servizi di raccolta differenziata “porta a porta” ordinari presso i domicili, come da calendario vigente, durante tutta la settimana delle festività.

La raccolta itinerante di plastica e metalli sarà invece sospesa solo nei giorni sabato 25 dicembre 2021 e sabato 1 gennaio 2022.

Gli utenti che avranno l’esigenza di conferire plastica e metalli potranno continuare a farlo con il “porta a porta”, nel consueto giorno della settimana, come da calendario di raccolta.

Infine, dalla Csp comunicano che gli uffici amministrativi di CSP ubicati in Via Terme di Traiano, 42 presso “Villa Albani”, l’Ufficio del Trasporto Pubblico a Lungoporto Gramsci e gli Uffici Servizi Cimiteriali in Via Aurelia Nord rimarranno chiusi al pubblico nei giorni 24 e 31 dicembre 2021.

Il servizio di ritiro materiali ingombranti in Via degli Orti 12 resterà invece chiuso a partire dal 23 dicembre 2021 e riaprirà il 10 gennaio 2022.

L’ecocentro comunale ed il Centro del Riuso di Via Alfio Flores, 15 resteranno chiusi nella giornata del 24 dicembre 2021.