Civitavecchia, la Costa Pacifica "si veste" del cioccolato di Eurochocolate - Terzo Binario News

Showcooking, degustazioni, visite guidate e workshop con Maestri Cioccolatieri. Tutto questo e molto altro accadrà all’interno della Costa Pacifica, una delle navi più belle di Costa Crociere.

In collaborazione con Eurochocolate, la prima nave da crociera a tema cioccolato partirà il 16 aprile 2020 dal porto di Civitavecchia per poi proseguire verso Genova, Barcellona, Palma di Maiorca, Malta e Catania.

Una settimana di vacanze completamente all’insegna del dolce più amato! A partire sin da subito, perché ad accogliere i crocieristi, ci sarà una meravigliosa scultura di cioccolato all’ingresso, realizzata dal vivo!

Gli appuntamenti imperdibili all’interno della prima nave da crociera a tema cioccolato saranno:

Ciocopasticceria , corsi a tema con un maestro pasticcere di Eurochocolate, che mostrerà dal vivo squisite ricette al cioccolato con degustazione finale;

, corsi a tema con un maestro pasticcere di Eurochocolate, che mostrerà dal vivo squisite A Scuola di Cioccolato , dove i partecipanti-crocieristi, guidati da esperti maître chocolatier, potranno realizzare vere e proprie creazioni artistiche;

, dove i partecipanti-crocieristi, guidati da esperti maître chocolatier, potranno Degustazioni guidate da un esperto Choco Taster, con abbinamenti delle varie tipologie di cioccolato con vini e frutta.

Ma anche giochi, quiz e kit a base di cioccolato e menù dedicati, nello specifico:

il Tutto Cacao, che verrà servito durante uno speciale pranzo a tema

che verrà servito durante uno speciale pranzo a tema i Choco Cocktail, studiati appositamente per gli ospiti a bordo

Dulcis in fundo, sarà organizzata una vista a Barcellona al famoso Museo del Cioccolato, per conoscere la storia e le origini del dolce più amato al mondo.

Tra gli ospiti, saranno presenti nomi illustri del settore come Guido Gobino, uno dei più famosi artigiani del cioccolato che da anni collabora con Costa Crociere, Enric Rovira, il “Genio del cioccolato artistico”, che racconterà agli ospiti la sua visione futuristica del cioccolato e della pasticceria e Pierpaolo Ruta, che porterà gli ospiti alla scoperta della storia e delle peculiarità del famoso cioccolato di Modica, la cosiddetta ciucculatta muricana, una delle eccellenze italiane nel mondo. Non solo, sarà presente anche Sonia Peronaci di Giallo Zafferano, che svelerà i segreti delle sue ricette più famose in uno show cooking da leccarsi i baffi!