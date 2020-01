Civitavecchia, la Contu: "Magliani non sa nulla delle mammane" - Terzo Binario News

“L’assessore Magliani , che vuole accreditarsi presso la parte più retriva della popolazione, non sa nulla delle morte di cucchiaio e di ago duro, delle migliaia di donne morte sui tavoli delle mammane e degli aborti clandestini.

Nulla sa delle lotte delle donne per rendere pubblico, cioè oggetto di intervento della politica, il privato femminile , relegato, per secoli, nelle case come se fosse questione di nessuna significanza; nulla della lotta delle donne per l’auto determinazione e la libertà di scelta.

Pur fra tanti compromessi, la legge 194 sulla maternità responsabile, riconfermata a larghissima maggioranza degli italiani in un referendum, ha sancito la libertà femminile se essere o non essere madre, la maternità come scelta responsabile e non come destino.

Eppure, periodicamente, si moltiplicano gli attacchi alla legge, tentando di renderla inapplicabile con l’obiezione di coscienza o colpevolizzando le donne.

L’ intenzione dell’amministrazione comunale di concedere un’area del cimitero per l’inumazione di “prodotti abortivi e feti sotto il terzo mese” all’associazione “Proteggere la vita con Maria” , di permettere, cioè, ad una associazione privata di fare quello che hanno sempre fatto ospedali e ASL è sfacciata provocazione verso le donne. Sappiamo che ne farebbe un’associazione che si chiama “ Difendere la vita” dell’eventuale area cimiteriale , con gli altarini, le croci, i lumini e le processioni, un tribunale dell’inquisizione permanente contro le donne.

La parte più retriva e oscurantista è partita all’attacco sostenuta e favorita dalla giunta a trazione leghista, le donne non rimarranno in silenzio”.

Anna Luisa Contu